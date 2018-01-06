نائب وزير الحج والعمرة: الأمر الملكي يؤكد حرص القيادة على رفاهية المواطن

نايف السالم(صدى):

أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، على أن الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- جاء ليحقق رفعة الوطن ورفاهية المواطن ، ويثلج صدور فئات الشعب السعودي وإدخال الفرح إلى نفسه .

ورفع معاليه في تصريح له بهذه المناسبة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على صدور الأمر الملكي الذي يؤكد حرص قائد المسيرة على تلمس احتياجات المواطنين وتوفير وتسخير كافه الإمكانيات لخدمة الوطن والمواطن وتحقيق ما يصبو إليه في مختلف مجالات التنمية تجسيداً لعمق المحبة المتبادلة بين القائد والشعب.

وأشار معالي نائب وزير الحج والعمرة إلى أن هذه القرارات التاريخية تؤكد قوه ومتانة الاقتصاد السعودي ، حيث أنها منظومة متكاملة من الإجراءات التنظيمية الداعمة لمسيرة الإصلاح والبناء والتنمية التي تعيشها المملكة وشعبها في الوقت .