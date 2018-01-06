عبد الشافي: لا أعلم شيئا عن انتقالي إلى الفتح

نواف السالم(صدى):

قال محترف نادي الأهلي، الظهير الأيسر المصري محمد عبدالشافي اليوم السبت بعد نهاية مواجهة فريقه أمام الشعلة ضمن بطولة كأس خادم الحرمين: لا أعلم شيئا عن انتقالي إلى صفوف الفتح، أنا موجود مع الفريق إلى أن تبلغي الإدارة برحيلي ولا أريد التكلم في أي تفاصيل.

وأضاف عبدالشافي بعد الفوز على الشعلة والتأهل إلى دور الـ 16 من البطولة : الحمد لله، مباريات الكأس دائما صعبة والتعليمات كانت اللعب على الاطراف و التسجيل مبكرا أراح المباراة.

وكان تقارير صحفية قد أشارت إلى أن عبدالشافي أصبح قريبًا من العودة لنادي الزمالك، خاصة مع انخفاض مستواه بشكل كبير مع الأهلي خلال الموسم الجاري من دوري المحترفين.