” الجبير ” : أساس حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يعتمد على المرجعيات الدولية

نايف السالم(صدى):

وصف معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، الاجتماع الوزاري العربي بشأن القدس الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية بالبنّاء والمثمر.

وقال معاليه في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الأردني أيمن الصفدي: ” استطعنا أن نخرج باقتراحات مهمة فيما يتعلق بالعمل المشترك للتصدي للقرار الأمريكي ولدعم الموقف الفلسطيني والموقف العربي والإسلامي بشأن القدس ” .

وعن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، أكد معاليه أن أساس الحل يعتمد على المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية وينتهي بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967م عاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً في الوقت ذاته أن موقف المملكة العربية السعودية ثابت ولن يتغير.

من جانبه، أكد معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين في مملكة الأردن أيمن الصفدي أن الاجتماع مع وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير اليوم يؤكد على متانة العلاقة الأخوية بين المملكتين.