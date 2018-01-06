بنكان تفاعلا مع القرارات الملكية بـ صرف 1000 ريال بدل غلاء للموظفين

عادل الحربي(صدى):

قرر البنك الأهلي ومصرف الراجحي، منح موظفيه 1000 ريال كبدل غلاء المعيشة لمدة عام، تفاعلًا مع القرارات الملكية الصادرة صباح اليوم السبت، والتي تضمنت إقرار بدل غلاء معيشة للمواطنين.

ووجَّه خادم الحرمين الشريفين اليوم بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم 27 من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب، وكذلك صرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية (1439/ 1440هـ) اعتبارًا من 14/ 4/ 1439هـ الموافق 1/ 1/ 2018م، وصرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة، وصرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.