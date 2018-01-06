النيابة العامة: الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة

نايف السالم(صدى):

أكدت النيابة العامة، اليوم السبت، على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية.

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن الحكم في المملكة يقوم على العدل والمساوة وعلى الجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات.