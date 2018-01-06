النيابة العامة: الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة
أكدت النيابة العامة، اليوم السبت، على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية.
وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن الحكم في المملكة يقوم على العدل والمساوة وعلى الجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات.
عاطل باطل 112[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
وين العدل والمساواه واحنا عاطلين ومعانا شهادات بكالوريوس ولا حصلنا وظايف واعمارنا وصلت الثلاثين ولا توظفنا ولا تزوجنا والدعم كله راح للمتوظفين كان بالامكان الخمسين المليار اللي دعمت الموظفين اني اخلق فرص عمل واوظف خمس مية الف شخص عاطل براتب عشره الاف لكل شخص