برشلونة يتعاقد مع كوتينيو مقابل 145 مليون جنيه استرليني

نواف السالم(صدى):

أكدت تقارير صحفية، على إن نادي برشلونة الاسباني حسم تعاقده مع فيليب كوتينيو نجم ليفربول كأول صفقاته الشتوية مقابل 145 مليون جنيه استرليني حتى عام 2023 وبذلك يصبح كونتينو أغلى لاعب في تاريخ برشلونة وثالث اغلى صفقة في العالم بعد نيمار ومبابي.

وقالت التقارير إن ليفربول يمكن أن يؤكد نقل فيليب كوتينيو إلى برشلونة الليلة ، بعد إتفاق الناديين على التفاصيل المالية للصفقة.

وأضافت أن لاعب وسط ليفربول فيليب كوتينيو سيتوجه الى برشلونة الليلة لوضع اللمسات الآخيرة لنقله الى برشلونة.