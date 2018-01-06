استئناف الحركة في الاتجاهين بمعبر رأس جدير

طرابلس(صدى):

شهد معبر رأس جدير الحدودي اليوم السبت، استئناف الحركة في الاتجاهين؛ حيث تم السماح للمسافرين باستخدام المعبر بعد انتهاء الاشتباكات التي حصلت يوم أمس الجمعة عقب اتفاق بين الغرفة العسكرية بالمنطقة وآمر المنطقة العسكرية الغربية .

وقال آمر معبر راس جدير الحدودي المكلف من الرئاسي حافظ غالي: إن حركة العبور بين الجانبين الليبي والتونسي عادت إلى طبيعتها بعد فتح المعبر، موضحا أن الهدوء عاد من جديد بعد الاشتباكات التي شهدتها المنطقة يوم أمس .

وأضاف أن القوات التي تقدمت باتجاه المعبر أخلت المنطقة، كاشفاً عن قرارات سيعلن عنها المجلس الرئاسي اليوم على خلفية تواصله مع الأفراد المكلفين بحماية المعبر.