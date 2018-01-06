بالفيديو.. تزويد لامبورجيني هوراكان المبهرة بـ1.3 مليون كريستالة سواروفسكي

لندن(صدى):

مع تقديم لامبورجيني لموديلات هوراكان وصلت في مستوى التصميم لحدود مميزة وهي واحدة من أكثر السيارات جاذبية على الطرق. ولكن يبدو أن البعض لا يكفيه ذلك وخاصة لمالك هذه السيارة هنا والتي رصدت في شوارع لندن بلون وردي وحملت كريستالات سواروفسكي على جسمها بواقع 1.3 مليون كريستالة .

وهذه ليست أول مرة يقوم فيها مالك سيارة بعمل هذا الأمر والسيارة الفائقة هنا تعود الي داريا راضيونوفا وهي مصممة أزياء مولدوفية ةبلغ من العمر 25 عام وتعيش في بريطانيا. وقد قدمت معاملة مماثلة لسيارتها مرسيدس CLS وبنتلي و GT بنفس الكريستالات من قبل .