رئيس وأعضاء لجنة تنمية حييّ بدر والشفاء يثمنون صدور الأوامر الملكية

سعيد العجل(صدى):

ثمّن رئيس مجلس ادارة لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحيي بدر والشفا ورئيس مركز الاصلاح الاسري الاستاذ صالح بن مبارك ال شايع، صدور الأمر الملكي الكريم الهادف إلى مواجهة ما سيترتب على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد من زيادة في أعباء المعيشة على بعض المواطنين.

وقال ” ال شايع ” : هذه الأوامر الملكية جاءت في الوقت الذي تشهد فيه المملكة إصلاحات اقتصادية مهمة لمستقبل الوطن، والأجيال القادمة، والمحافظة على استدامة قوة اقتصاد مملكتنا الحبيبة، وتنوّع مصادر الدخل، إلا أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمين، حريصان على أن ينعم الشعب بالرخاء، ورغد العيش.

وأضاف هذه الأوامر الملكية اتسمت بالشمولية لتستفيد منها أغلب شرائح الشعب من موظفين مدنيين، وعسكريين، ومتقاعدين، وطلاب، ومستفيدي الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تقديم صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة، مما يؤكّد اهتمام المقام الكريم بأدق التفاصيل في حياة المواطنين، وتفهّم أبسط همومهم، وهذهالدقة في مضامين هذا الأمر الملكي تأتي بدلالة واضحة اهتمام ملك الحزم سلمان وولي عهده الأمين، لمتابعة هموم أبناء وبنات الوطن، وهو النهج القويم الذي تسير عليه هذه الدولة حفظها الله ورعاها وادام عليها نعمة الامن والاستقرار.