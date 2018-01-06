نقل رئيس أركان الجيش اليمني إلي المملكة إثر إصابته في انفجار لغم
كشف مصدر عسكري حكومي، اليوم السبت، أن رئيس أركان الجيش اليمني اللواء طاهر العقيلي نُقل فور الحادث إلى مدينة نجران، بعد إصابته أمس في انفجار لغم أرضي بمحافظة الجوف الحدودية.
وأوضح أن اللواء أُصيب في يده، وإصابات خفيفة في جسمه جراء الانفجار، كون السيارة التي كان يستقلها مدرعة.
والعقيلي، وهو أرفع مسؤول عسكري يُصاب في الحرب المندلعة بين القوات الحكومية والحوثيين، تعرض لحادث انفجار لغم، أثناء زيارته منطقة المهاشمة في مديرية خب الشعف، التي تشكل مساحتها 85 في المائة من مساحة الجوف.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41130 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يشفيه منما اصابه ,, آمين ,,
,, شدوا حيلكم واقضوا على الحوثي ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25004 ] نشر منذ 1 ساعة
قبل قليل انتشر مقطع صوتي للرئيس اليمني السابق
يهني شعبه ويقولهم انه بخير ومافيه الا العافية
وماسك صورته يوم انقتل بيده ويقول انها مفبركه
وانه سيظهر للعلن بعد اسبوع🤔