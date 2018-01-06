” الراجحي ” : الأوامر الملكية شملت كافة أطياف المجتمع وما يمس المواطن واحتياجاته

سعيد العجل(صدى):

رفع رئيس جامعة الشعوب العربية د. يوسف بن صالح الراجحي اسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ ولسمو ولي العهد الأمين بمناسبة صدور الأوامر الملكية الكريمة التي حملت في طياتها الخير الوفير لهذه البلاد المباركة ولشعبها الكريم .

وقال د. الراجحي المكرمة الملكية شملت كافة أطياف المجتمع، كما نوه بالاهتمام الكبير والرعاية التي توليها القيادة الرشيدة ممثلة في مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- بالمواطن السعودي وبجميع ما يمس متطلباته واحتياجاته وتوفير سبل العيش الكريم ، وهي منظومة متكاملة من الإجراءات التنظيمية لتكون داعمة لمسيرة الإصلاح والبناء والتنمية التي تعيشها المملكة وشعبها ، وذلك لاستمرار تنفيذ الخطط المستقبلية التي تضمن للأجيال القادمة الحياة الكريمة , كما أنها جاءت برسالة عملية مفادها أن بلادنا المباركة بقيادتها الرشيدة ماضية في بذل الغالي والنفيس في سبيل النهوض بالوطن ليكون في مصاف الدول المتقدمة عالمياً ، وهذا لا يحدث في أي مجتمع في العالم في وقت قصير كما يحدث في وطننا وطن الخير والعطاء .

واختتم تصريحه سائلاً الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهم الله- لما فيه عز الإسلام والمسلمين ولما فيه خدمة الوطن والمواطن .