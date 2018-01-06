” الراجحي ” : الأوامر الملكية شملت كافة أطياف المجتمع وما يمس المواطن واحتياجاته
رفع رئيس جامعة الشعوب العربية د. يوسف بن صالح الراجحي اسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ ولسمو ولي العهد الأمين بمناسبة صدور الأوامر الملكية الكريمة التي حملت في طياتها الخير الوفير لهذه البلاد المباركة ولشعبها الكريم .
وقال د. الراجحي المكرمة الملكية شملت كافة أطياف المجتمع، كما نوه بالاهتمام الكبير والرعاية التي توليها القيادة الرشيدة ممثلة في مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- بالمواطن السعودي وبجميع ما يمس متطلباته واحتياجاته وتوفير سبل العيش الكريم ، وهي منظومة متكاملة من الإجراءات التنظيمية لتكون داعمة لمسيرة الإصلاح والبناء والتنمية التي تعيشها المملكة وشعبها ، وذلك لاستمرار تنفيذ الخطط المستقبلية التي تضمن للأجيال القادمة الحياة الكريمة , كما أنها جاءت برسالة عملية مفادها أن بلادنا المباركة بقيادتها الرشيدة ماضية في بذل الغالي والنفيس في سبيل النهوض بالوطن ليكون في مصاف الدول المتقدمة عالمياً ، وهذا لا يحدث في أي مجتمع في العالم في وقت قصير كما يحدث في وطننا وطن الخير والعطاء .
واختتم تصريحه سائلاً الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهم الله- لما فيه عز الإسلام والمسلمين ولما فيه خدمة الوطن والمواطن .
اترك تعليقاً