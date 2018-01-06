خبير أرصاد: الموجة القطبية تستمر حتى نهاية الاسبوع الجاري

عادل الحربي(صدى):

قال خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، أنَّ الموجة القطبية التي تجتاح البلاد حاليًا، يستمر تأثيرها حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف كراني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم السبت: أنّ الموجة القطبية شديدة البرودة، سيستمر تأثيرها حتى نهاية الأسبوع، كأطول موجة منذ بدء الشتاء.

وشدد على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، واستعمال التدفئة المناسبة غير المسببة لأمراض الجهاز التنفسي، وتهوية المنازل يوميًا في فترة الظهيرة لطرد البرودة من المنازل.