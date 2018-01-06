قائد حرس الحدود بجازان: الأمر الملكي يراعي مصالح واحتياجات المواطنين

تركي السالم(صدى):

رفع قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي نيابةً عن جميع منسوبي حرس الحدود بمنطقة جازان الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم المتضمن حزمة من القرارات التي راعت احتياجات المواطنين، وتلمست أوضاعهم.

وبين أن اللفتة الكريمة والحانية من قبل خادم الحرمين الشريفين لجنودنا البواسل بصرف مكافأة للمشاركين منهم في الصفوف الأمامية بالحد الجنوبي جاءت لتؤكد مجددًا حرص واهتمام القيادة الرشيدة بجنودنا البواسل، ومكانتهم العظيمة لدى ولاة الأمر – رعاهم الله -، وعرفانًا بالبطولات والتضحيات التي يسطرها جنودنا البواسل بشجاعتهم حمايةً لأمن هذا الوطن الغالي ومقدراته وأمان شعبه الوفي.

وسأل اللواء العتيبي الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن قيادته الرشيدة وشعبه الكريم، ويديم عليه نعمة الامان والأمن والرخاء.