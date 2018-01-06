مريم حسين ” مي العيدان بتفهمها وهي طايرة “

أماني الغامدي(صدى):

وجهت الفنانة مريم حسين رسالة للإعلامية الكويتية مي العيدان تمدحها بها ، عبر بوست بصفحتها الشخصية بانستجرام .

وكتبت مريم ” بحياتي ما علقت على الناقدة مي العيدان .. ولكن والله وثم والله ان هالانسانة كنت ماخذه عليها فكرة انها تكهرني عشان بعض تصرفاتي العفوية ولكن طلعت أرجل من الرياييل عجبني فيها أكثر انها تتكلم بالحق حتى لو كان يزعلني .. وأكثر وحدة تفهمها وهي طايرة ”