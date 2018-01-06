مانشستر سيتي يكتسح بيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي

ماجد محمد(صدى):

نجح فريق مانشستر سيتي في الفوز علي فريق بيرنلي برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على ملعب الاتحاد ضمن مباريات دور الـ64 ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأحرز آشلي بارنس، لاعب بيرنلي الهدف الأول في شباك مانشستر سيتى بالدقيقة 25، بينما تعادل لصالح مانشستر سيتي اللاعب سيرجيو أجويرو بالدقيقة 56، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني بالدقيقة 58، بينما أحرز الثالث اللاعب ليروي سان بالدقيقة 71، ثم اختتم بالهدف الرابع اللاعب برناردو سيلفا بالدقيقة 82 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يصعد فريق مانشستر سيتي لدور الـ32 ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.