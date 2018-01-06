قائد القوات البحرية يشارك في مسيرة فريق دراجين الأسطول الشرقي بالدرعية

حمود العنزي(صدى):

شارك قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي اليوم السبت، في مسيرة فريق دراجين الأسطول الشرقي بمحافظة الدرعية تحت شعار (جنودنا في قلوبنا) بعد وصلوهم لمدينة الرياض .

وكانت الانطلاقة للمسيرة من قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالجبيل قبل نحو أربعة أيّام ، علما بأن انتهاء هذه المسيرة سيكون بقيادة القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل بالحد الجنوبي.

وتستغرق المسيرة التي تهدف إلى رفع الروح المعنوية للمشاركين في الحد الجنوبي 15 يوما يقطعون خلالها 1900 كيلومتر، وستنطلق المسيرة من الرياض لتواصل خط السير حتى الوصول الى مدينة جازان .