” القناوي ” : الأوامر الملكية تعيد هيكلة الاقتصاد

سعيد العجل(صدى):

رفع المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -يحفظه الله- على ما أصدره من أوامر ملكية كريمة مراعاة لما ترتب على بعض الإجراءات التي اتخذتها الدولة أيدها الله لإعادة هيكلة الاقتصاد.

وقال أننا اعتدنا دوماً من قيادتنا – أعزها الله- الحرص على تلمس احتياجات المواطن وضمان استمرار سبل الحياة الكريمة لكافة أبناء الوطن ودفع مسيرة التطور والنماء في المملكة مشيراً إلى دعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -أيدهما الله- اللامحدود والمتواصل للقطاعين الصحي والتعليمي والذي تمثل بتحمل الدولة للضريبة المضافة في التعليم الأهلي والمستشفيات الصحية الأهلية وإضافة بدلاً لغلاء المعيشة للموظفين والموظفات وزيادة المكافآت الطلابية.وقال القناوي ان اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين رعاه الله تجاه ابطالنا البواسل بمختلف القطاعات العسكرية المرابطين على الخطوط الاولى تؤكد حرص القيادة الرشيدة عليهم والاعتزاز بتضحياتهم

وبين د. القناوي أن الأوامر الملكية جاءت لتدعم خطط الإصلاح الاقتصادي وتحقيق رؤية ٢٠٣٠ التي يقف وراءها ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولتضمن استمرار رفاهية المواطن واستقراره المعيشي.

وفي ختام تصريحه دعا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين عزاً وفخراً للوطن والمواطن، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يسدد على طريق الخير خطاهما، ويحفظ لبلادنا أمنها وأمانها واستقرارها وازدهارها.