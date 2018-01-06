العيبان: الأوامر الملكية تعكس اهتمام ولاة الأمر في المحافظة على مصالح الوطن

سعيد العجل(صدى):

رفع رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أسمى آيات الشكر والعرفان باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الهيئة ومنسوبيها؛ لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -أيده الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بمناسبة صدور الأوامر الملكية الجديدة؛ مثمناً ما تضمنته من اهتمام كبير بالاستمرار في توفير مستوى معيشي لائق لأبنائه المواطنين، وحرصهما على التخفيف من الآثار المترتبة على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد.

وبين العيبان أن هذه اللفتة الكريمة ليست غريبة على القيادة الرشيدة التي جعلت حياة المواطن ورفاهيته أولوية وهدف للتنمية المستدامة، موضحا أن هذه الأوامر أتت لتلبي احتياجات المواطنين وتجسِّد حرص القيادة الرشيدة على الأخذ بسبل الراحة للمواطنين، وتعكس اهتمام ولاة الأمر في المحافظة على مصالح الوطن والمواطن.

وشدد العيبان على أن المواطن السعودي المتلاحم مع قيادته يستشعر المسؤولية في الخطوات المهمة التي اتخذتها الدولة للضرورة ولبناء اقتصاد راسخ وقوي لحاضر هذا الوطن العزيز ولمستقبل أجياله القادمة، ولتواصل الدولة مسيرة التنمية والبناء وتأمين فرص العمل والبذل والعطاء والخير الوفير لابناء وبنات هذا الوطن المعطاء، مما يستوجب الشكر لله على ما أنعم وخص به هذه البلاد من قيادة حكيمة اتصفت بالحنكة وتبوأت مكانة كبيرة في قلوب شعبها بمواقفها المشرفة والثابتة والراسخة والمنصفة.

ودعا العيبان المولى عز وجل أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادته الرشيدة.