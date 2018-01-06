الفيصلي والفيحاء يتأهلان إلى دور الـ16 من بطولة كأس الملك

نواف السالم(صدى):

أقصى فريقا الفيصلي والفيحاء فريقي الوطني والقيصومة في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، في لقاءين شهدا تشابه كبير في مجرياتهما، فالمباراتين امتدتا إلى الأشواط الأضافية، وكلاهما انتهت بنتيجة 3-2، ليتأهل الفيصلي والفيحاء إلى دور الـ16 من البطولة، حيث يواجه الفيصلي نظيره النجوم، فيما يستضيف الفيحاء في ذات الدور نظيره الفتح.

وافتتح الفيحاء في المبارة الأولى، التسجيل عند الدقيقة 62 عن طريق ضربة جزاء تكفل روني فرنانديز بتسجيلها، ليدرك منصور جوهر التعادل للقيصومة عند الدقيقة 80، لكن عبدالله المطيري تقدم مرة أخرى عند الدقيقة 86.

وأحرز الفيصلي هدف لفوز بثلاثية على الوطني، فبعد أن تقدم الوطني بهدف لاعبه هارون عيسى عند الدقيقة 16، قبل أن يعدل محمد أبوسبعان النتجية للفيصلي عند الدقيقة 22، ليعود الوطني للتقدم مرة أخرى عن طريق محمد السهلي عند الدقيقة 53، ليعود الفيصلي من جديد ويعدل النتجية عن طريق لاعبه روجيرو عند الدقيقة 80.