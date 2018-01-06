تضامنا مع الأوامر الملكية.. العفيصان: بر الشرقية ستكثف جهودها في دعم الأسر

سعيد العجل(صدى):

كشف الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن جمعية البر بالمنطقة الشرقية ستكثف جهودها خلال الفترة الحالية في دعم الأسر المحتاجة .

وذلك تضامنا منها مع الأوامر الملكية الأخيرة التي صدرت بشأن إعانة المواطنين على غلاء المعيشة الناتج عن إعادة الدولة لهيكلة الاقتصاد وأضاف العفيصان أن مبادرة سيدي خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –حفظه الله- بأمر كهذا دليل على الحرص و العناية بالمواطنين وتلمس احتياجاتهم المعيشية .

وقال العفيصان أنه يجب على كافة القطاعات المعنية دعم هذا الأمر الملكي بما تستطيع لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين مؤكدا أن جمعية البر بالمنطقة الشرقية ستكون أول المبادرين لمساندة هذا الأمر الملكي من خلال دورها القائم على المسؤولية المجتمعية .

حيث ستكثف الجمعية جهودها خلال الفترة الحالية في إعانة الأسر المحتاجة وتقديم الدعم المادي لهم مراعاة للأعباء المالية التي قد تواجهها هذه الأسر خلال هذه الفترة وتضمانا مع الأمر الملكي الصادر بشأن ذلك مشيرا إلى أن جمعية البر بالمنطقة الشرقية تدعم حاليا 40 ألف أسرة إذ تقدم لهم المساعدات المادية والتنموية عبر خطط استراتيجية تهدف لدعمهم والتحول بهم من الرعوية للتنموية في خطوة تسعى لتنمية المجتمع عبر تخلص هذه الأسر من الفقر والنهوض بها من خلال تقديم المبادرات والبرامج التنموية لهم.

واستعرض العفيصان جهود الجمعية فيما تقدمه من مساعدات مادية وتنموية لافتا إلى أن الجمعية قدمت خلال العام الماضي برامج للتدريب والتوظيف ل1576 أسرة فيما استفادت 1820 أسرة من البرامج التنموية التي قدمها مركز التنمية الأسرية التابع للجمعية بالمنطقة الشرقية بينما قدمت ل 1600 أسرة مساعدات تعليمية وتثقيفية وسددت إيجارات 4545 أسرة وكذلك سددت فواتير كهربائية ل376 أسرة فضلا عن قيامها بترميم وصيانة مساكن ل172 أسرة.

ونوه العفيصان أن هذه المساعدات المقدمة للأسر انطلقت عبر خطط استراتيجية تهدف لخدمة المستفيدين مؤكدا أن هذه الخطط ستشمل خلال الفترة الحالية تطويرا يتواكب مع الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليا دعما من الجمعية للمواطنين وتضامنا مع الأوامر الملكية الجديدة الصادرة بشأن ذلك.