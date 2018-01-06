محافظ الهيئة العامة للزكاة يشيد بالقرارات الملكية ويؤكد جاهزية الهيئة لتنفيذ الأوامر

سعيد العجل(صدى):

أشاد معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل أبانمي، بالأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – والقاضي بصرف بدل غلاء معيشي، وبتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من خدمات القطاع الصحي الخاص والقطاع التعليمي الأهلي، إضافةً الى تحمل ضريبة القيمة المضافة عن سعر شراء المسكن الاول للمواطن بما لا يزيد عن

٨٥٠ ألف ريال.

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وأكد معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الأوامر الملكية تبين حرص القيادة على المواطن، مشيراً إلى أن الدولة تعمل جاهدةً لتطوير الاقتصاد السعودي بما يتلاءم مع رؤية المملكة الطموحة، وبأنها تضع المواطن في سلم أولوياتها، وسيكون لهذه القرارات انعكاسات إيجابية من خلال تعزيز القدرة الشرائية للمواطن، وانتعاش الاقتصاد السعودي، مما يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لتوفير أفضل سبل الدعم للمواطنين وتحسين المستوى المعيشي للتخفيف من الاثار التي قد تترتب عن الإصلاحات الاقتصادية.

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وأعلن معاليه جاهزية الهيئة العامة للزكاة والدخل في تطبيق القرارات الملكية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، موضحاً أن الهيئة ومنذ صدور هذه القرارات بدأت بإعداد وتطوير الآليات اللازمة لتطبيق هذا القرار بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.