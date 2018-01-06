مدير جامعة القصيم يشيد بالأمر الملكي الكريم

سالم المطيري(صدى):

أشاد معالي مدير جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود ، بالأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله-، والذي عبر عن حرصه على تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد مع مراعاة الحفاظ على مستويات المعيشة للمواطنين، بما ترتب عليها من تخفيف لأعباء المعيشة على المواطنين والمواطنات.

كما بارك الداود لأبنائه الطلاب والطالبات، والذين شملتهم الأوامر الملكية بزيادة مكافآتهم الشهرية بواقع 10%، مشيراً إلى اهتمام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، بأبنائه من طلاب المملكة، بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية ويساعد الطلاب في التغلب على بعض الصعوبات المادية التي تواجههم، وتخفيف الأعباء المالية عن آبائهم، سائلاً الله تعالى أن يحفظ بلاد الحرمين وقيادتها الرشيدة، وأن يديم عليها الأمن والأمان والاستقرار والرخاء .