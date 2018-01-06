233 تريليون دولار حجم الديون العالمية في 2017

عادل الحربي(صدى):

كشف تقرير اقتصادي أن الديون العالمية وصلت إلى مستوى قياسي خلال الربع الثالث من العام الماضي قدره 233 تريليون دولار بزيادة قدرها 16 تريليون دولار عن قيمة الديون في نهاية 2016.

وقال التقرير إن نصيب الإنسان على كوكب الأرض من إجمالي الديون يصل إلى أكثر من 30 ألف دولار، في ضوء تقديرات الأمم المتحدة لعدد سكان العالم والبالغ 7.6 مليار نسمة.

وأشار التقرير، إلى أن ديون القطاع الخاص غير المالي في كندا وفرنسا وهونج كونج وكوريا الجنوبية وسويسرا وتركيا وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.