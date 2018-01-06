إطلاق اسم القاضي ” الجيراني ” على أحد شوارع جزيرة تاروت

خالد الضبيبي(صدى):

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله، إطلاق اسم القاضي الشيخ محمد بن عبدالله الجيراني ” رحمه الله ” ؛ على أحد الشوارع.

وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، أنه تم إطلاق اسم الشيخ الجيراني على الشارع الذي عاش فيه وله منزل به بوسط بلدة الربيعية في جزيرة تاروت التي ولد فيها ” رحمه الله ” .

ويأتي إطلاق اسم الشيخ الجيراني على هذا الشارع وفاء وتقديرًا من القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- لتضحيات أبناء الوطن وتخليداً لذكراهم.