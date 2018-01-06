دياز: الهلال يسعى للتعاقد مع ثنائي جديد

نواف السالم(صدى):

أعرب مدير الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم الأرجنتيني “ رامون دياز ” ، عن سعادته بتحقيق الفوز في لقاء “ هجر ” ، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والفرصة التي سنحت لهم في اراحة عددٍ من اللاعبين.

وقال دياز إنهم سيؤدون حصة تدريبية تكتيكية اليوم؛ تحضيرًا لمواجهة الاتفاق الهامة، التي يسعون خلالها لتوسيع الفارق النقطي، حيث جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد عصر اليوم السبت في مركز الأمير فهد بن سلمان الإعلامي في مقر النادي.

وأكد على سعي الإدارة للتعاقد مع لاعبين أجنبيين لتعويض غياب لاعب الوسط البرازيلي كارلوس ادواردو والمهاجم الأوروغوياني ماتياس، مشيرًا إلى أنهم عانوا في الفترة الماضية من ضغط المباريات.