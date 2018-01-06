بالفيديو.. الهلال يحتفي بـ ” الحبسي ” بعد تحقيق منتخب عمان بطولة خليجي23

نواف السالم(صدى):

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، فيديو، لإدارة كرة القدم في نادي الهلال وهي تحتفي باللاعب ” علي الحبسي ” بعد تحقيق منتخب عمان بطولة كأس الخليج 23.

أحرز منتخب سلطنة عمان لقب بطولة كأس الخليج 23 في كرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بفوزه في النهائي، الجمعة الماضية، على الإمارات 5-4 بركلات الترجيح.