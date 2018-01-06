مدير عام تعليم الرياض الوهيبي: الأوامر الملكية تؤكد أن المواطن في قلب القيادة

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

رفع المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي نيابة عن الأسرة التعليمية في منطقة الرياض الشكر والتقدير البالغين لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأوامر السامية الكريمة وما تضمنته من قرارات أبهجت جميع الموطنين .

وقال الوهيبي إن خادم الحرمين الشريفين وهو يأمر بهذه الأوامر الملكية التي تصب في مصلحة المواطنين ليؤكد أن المواطن دائما وأبدًا في قلب القيادة من خلال أوامره الكريمة التي تهدف إلى التخفيف على المواطنين من زيادة أعباء المعيشة وما تتطلبه هذه المرحلة من إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني..

وبين الوهيبي إن حرص القيادة على رفاهية المواطنين غير مستغرب؛ بل إنها سعت منذ التأسيس إلى تنمية الوطن ورفاهيته، وإلى تمتع المواطنين بمستوى معيشي متميز ولله الحمد.

وسأل الوهيبي الله أن يديم على هذه البلاد قائدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها ورخاءها .