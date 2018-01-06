أمير منطقة الرياض: الدولة بقيادة خادم الحرمين وولي عهده منحازة لشعبها ومتطلباته

نايف السالم(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أن هذه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده -حفظهما الله – منحازة لشعبها ومتطلباته، فالعمل للوطن والهم هو المواطن.

وقال سموه في تصريح صحفي : حينما تتخذ الدولة مجموعة من الإصلاحات لمسيرة هذه البلاد المباركة وفق رؤية تستشرف مستقبل الوطن ورفاهية المواطن فإنها تدرك تبعات مثل هذه الاصلاحات الاقتصادية وآثارها الدائمة على المواطن فكانت اليد حانية واللفتة كريمة والشعب السعودي في عين القيادة ومحور اهتمامها وفي مقدمة أولوياتها.

وأضاف : إن من نعم الله وفضله على بلادنا أن مكن لها قيادة حكيمة ترعى مصالح شعبها وتتلمس احتياجات أبنائها فكانت هذه الأوامر الكريمة التي صدرت مساء البارحة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – استشعارا منه -رعاه الله- لهذه الاحتياجات وحرصا منه على ان يحظى المواطن بحياة كريمة ومستوىً معيشي كريم .

واختتم سموه تصريحه بالشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -يحفظهما الله – نيابة عن أهالي منطقة الرياض وباسمه شخصيا على كل ما يبذلانه من أجل الوطن والمواطن سائلا المولى عزوجل أن يحفظ هذه القيادة الكريمة وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء.