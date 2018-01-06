الحارس الشخصي لصالح يفر من صنعاء
كشفت مصادر إعلامية، اليوم السبت، عن تمكن الحارس الشخصي للرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح، وقياديًا بارز في حزب “ المؤتمر الشعبي ” من الفرار من صنعاء إلى العاصمة الإماراتية “ أبوظبي ”.
وقالت المصادر: عصام دويد الحارس الشخصي لـ صالح، وعبدالله أبو حورية، نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية سابقًا، فرّا من صنعاء مشيًا على الأقدام إلى مديرية خولان شرق العاصمة.
وأضافت: أنهما تنقلا في الشعاب والوديان بعيدًا عن أنظار مليشيات الحوثي التي تتمركز على طول الخط العامّ بين العاصمة صنعاء ومديريات خولان وسنحان.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41108 ] نشر منذ 5 دقائق
اجمعوا شملكم ورصوا صفوفكم واهجموا على الحوثي وعصابته ،،
,, اما فراركم الى دبي او غيرها ، نفرون كما تفر الفئران من القط ، هذا يعتبر خيانه وايامكم التي قضيتموها في سدة الحكم والإقتراب من الحاكم ماهي إلا نفاق ومطامع شخصيه لا اكثر ,,
,, ان كنتم صادقين مخلصين لو طنكم التفوا جميعاً واهجموا على الحوثي عبد المجوس اللي خرب بلادكم واباح سفك الدماء واغتصب الأرض والعرض ,,
,, اين النخوه اين الشهامة والأنفه ، اين الدم العربي المسلم الغيور على ارضه وعرضه ..؟؟