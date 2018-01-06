الحارس الشخصي لصالح يفر من صنعاء

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية، اليوم السبت، عن تمكن الحارس الشخصي للرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح، وقياديًا بارز في حزب “ المؤتمر الشعبي ” من الفرار من صنعاء إلى العاصمة الإماراتية “ أبوظبي ”.

وقالت المصادر: عصام دويد الحارس الشخصي لـ صالح، وعبدالله أبو حورية، نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية سابقًا، فرّا من صنعاء مشيًا على الأقدام إلى مديرية خولان شرق العاصمة.

وأضافت: أنهما تنقلا في الشعاب والوديان بعيدًا عن أنظار مليشيات الحوثي التي تتمركز على طول الخط العامّ بين العاصمة صنعاء ومديريات خولان وسنحان.