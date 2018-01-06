وزير الداخلية اليمني يدعو سكان المحافظات الخاضعة للانقلابين إلى الصمود

فهمي محمد(صدى):

دعا وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري اليوم السبت، سكان المحافظات التي ما تزال تحت سيطرة المليشيا الانقلابية الإيرانية إلى الصبر والصمود والثبات .

وقال الميسري، خلال حضوره حفل تدشين المرحلة التدريبة الأولى للعام التدريبي 2018 للقوات الخاصة بعدن إن ” القوات المسلحة والمقاومة الشعبية قادمة وبدعم وإسناد من قوات التحالف العربي لتحرير ما تبقى من اليمن ” ، لافتًا الانتباه إلى أن الملاحم البطولية التي رسمها الجيش الوطني تؤكد أن الجميع شركاء في تحقيق الانتصارات والإنجازات والقضاء على المشروع الفارسي والمضي نحو البناء والتنمية .

وأكد أن العام الجديد سيكون عامًا للنظام والقانون وتثبيت الأمن والاستقرار والسكينة العامة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وذلك بموجب النظام والقانون وتحت قبة النيابة والقضاء، مشددًا على ضرورة التزام الجميع بالأنظمة والقوانين والولاء للوطن بعيدًا عن السياسة والتشكيلات المناطقة .

وثمن الوزير اليمني، مواقف وجهود ودعم الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات الذين جسدوا لوحة عربية نادرة في التاريخ الحديث من خلال التفافهم وتكاتفهم في الدفاع عن اليمن والشرعية الدستورية وإفشال المشروع الإيراني .