مدير التعليم بجدة: الأمر الملكي يحمل أثرًا إيجابيًا في نفوس المجتمع

نايف السالم(صدى):

ثمن المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي، الأثر الايجابي للأمر الملكي الكريم الذي يعكس اهتمام القيادة أيدها الله بأدق التفاصيل في حياة الشعب السعودي وتفهم كافة همومه، كون ما تضمنه الأمر من قرارات تميزت بـ ” الشمولية ” لتستفيد منها شرائح المجتمع، موظفين مدنيين وعسكريين ومتقاعدين وطلاباً ومستفيدي الضمان الاجتماعي.

وأوضح الثقفي، أن مضامين هذه الأوامر الملكية تؤكد وبدلالة واضحة أن القيادة الرشيدة تتابع وتتلمس هموم واحتياجات أبناء وبنات الوطن وهو النهج الذي تسير عليه المملكة ولله الحمد منذ عهد المؤسس رحمه الله.

وأشار الثقفي إلى أن صدور الأوامر الملكية سيعزز القدرة على مواجهة ما سيترتب على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ، مشيرا إلى أن زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة ١٠٪ وأيضا تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من خدمات التعليم الأهلي الخاص، له دور كبير وفاعل في دعم المواطنين الذين يلتحق أبناؤهم وبناتهم بالتعليم الأهلي علاوة عن كونه عامل استقرار ومحفز للتعليم الأهلي للمساهمة في النهضة التعليمية وتقديم أفضل الخدمات جنبا إلى جنب مع المدارس الحكومية.