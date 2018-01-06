المهندس المشيطي: الأوامر الملكية ستسهم في تسريع وتيرة التنمية

سعيد العجل(صدى):

ثمن معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، والتي أوضح بأنها أوامر خير وعطاء تؤكد حرص القيادة الرشيدة على رفاهية المواطنين وتلامس تطلعاتهم، يأتي هذا والجميع ينعم في ظل قيادتنا الرشيدة الحكيمة بالأمن والأمان.

وذكر المهندس المشيطي بأن تلك الأوامر الملكية التي زفها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله لابناءه والمتمثلة في صرف العلاوة السنوية وبدل غلاء المعيشة وتحمل الدولة تكاليف القيمة المضافة لقطاع الصحة والتعليم وما صدر بشأن صرف مكافأة للعسكريين المرابطين على الحد الجنوبي، سوف تسهم بإذن الله في تسريع وتيرة التنمية من جهة والمساهمة في رفع الإعباء عن المواطنين من جهة اخرى.

وأردف المنهدس المشيطي بأن قيادتنا الرشيدة تعمل على الإصلاح الاقتصادي الذي سوف يحقق الاستدامة والإزدهار لبلدنا المبارك وايضاً تتلمس حاجات المواطن وتسعى لتحقيق رفاهيتهم، فهي قريبة منهم ومن تطلعاتهم وحاجاتهم وتضعهم ضمن أعلى أولوياتها، وهي بذلك تسعى خلال هذه التوجهات لإحداث توازن اقتصادي يكفل للمواطنين العيش الكريم.