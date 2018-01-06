الاتحاد الإماراتي يفتح تحقيقا في مباراة الأبيض والعماني في خليجي23

ماجد محمد(صدى):

شدد مروان بن غليطة، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، على ضرورة تقديم تقرير مفصل عن ليلة مباراة نهائي خليجي 23 بين “ الأبيض ” ونظيره العُماني، التي خسرها الفريق بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقال بن غليطة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : طالبت بتقرير مفصل عن ليلة المباراة ولا يوجد لاعب في المنتخب أهم من شعار الأبيض، ووجهنا بتشكيل لجنة لتقصي هذه الحقائق المجاملة لن تفيد في تطوير المنتخب، والشباب هم أهم مكاسبنا في هذه البطولة ”.

وأهدر عمر عبدالرحمن عموري ركلة جزاء إضافة إلى ركلة الترجيح الأخيرة ليمنح عُمان اللقب بعد فوزها 5-4 على الإمارات عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في النهائي بالكويت يوم الجمعة الماضية.