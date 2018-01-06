الشيخ الغرمان: الأوامر الملكية الحانية دليل على قرب القيادة من المواطن

سعيد العجل(صدى):

أكد عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ مبشر آل غرمان أن صدور الأوامر الملكية الحانية الخاصة بصرف بدل غلاء المعيشة دليل قوي وصارخ على قرب القيادة من المواطن بمختلف شرائحه وطبقاته والاطلاع عن كثب على أحواله والسعي الحثيث لتلمس حاجاته.

وقال الشيخ مبشر أنه لم ينته الأسبوع الأول من بداية تطبيق الضريبة المضافة إلا وقد شعر الأب الحاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان و إبنه البار صاحب السمو الملكي الأمير محمد أيدهما الله ونصرهما – إلا وقد شعروا بما يحتاج إليه شعبهم الأبي الوفي ، هذا الشعب الذي يعتبر دينه و مليكه ووطنه خطاً أحمراً لا يمكن أن يسمح لأي كائن من كان سواء كان من الداخل أو الخارج أن يخترقه بمثل ثقب الإبرة أو مغزها .

وأضاف هنياً لنا بهذه القيادة الرحيمة الحازمة في آن واحد فهي رحيمة بشعبها حازمة ضد من يسعى إلى النيل منها ومن مكتسبات هذا الوطن داخليا وخارجيا.

وقال الشيخ مبشر الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي لعهد الحازم الأمين على ما صدر من اوامر في هذا الشأن .