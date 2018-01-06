” البيئة ” : إصابة 11 بإنفلونزا الطيور في الاحساء وضرماء والخرج وحوطة بني تميم

سعيد العجل(صدى):

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة جهودها لإحتواء اندلاع مرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) ،فقد بلغ عدد الإصابات الجديدة المؤكدة مخبرياً بالمرض بين الطيور خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في المملكة 11 إصابة ، خمس منها في محافظة الأحساء، و أربع في محافظة ضرماء، بينما توزعت الباقيتين في كل من محافظة الخرج وحوطة بني تميم لواحدة لكل منها، وجميع تلك الإصابات المسجلة كان مصدرها أحواش تربية دواجن تقليدية.

ميدانياً ، واصلت الفرق البيطرية في محافظتي الخرج وضرماء إجراءات التخلص الصحي الآمن من ثلاث مشاريع إنتاج دواجن سبق الاعلان عن إصابتها وتطبيق خطة الطوارئ الخاصة بالمرض على تلك المشاريع والمناطق المحيطة بها.

بينما تتابع الفرق البيطرية الميدانية في محافظات الخرج وحريملاء وضرماء والأحساء وبريدة والبكيرية والدوادمي وحوطة بني تميم ، إجراءات التخلص الصحي الآمن من الطيور المصابة في عدد من احواش التربية التقليدية في محيط المناطق التي تم اكتشاف الإصابة فيها والاعلان عنها، وتنفيذ واستكمال خطة الطوارئ في تلك المواقع.

وفي جانب التشخيص المخبري استقبلت مختبرات الوزارة البيطرية حتى هذا اليوم (2541 عينة) لفحصها عن هذا المرض وتم انجازها جميعاً ، وجُمعت العينات بناء على بلاغات المواطنين، وإجراءات المسح الوبائي في محيط المناطق المصابة وكذلك غير المصابة لإكتشاف أي بؤر مرضية جديدة بشكل مبكر في مناطق المملكة المختلفة.

وعلى صعيد تطبيق اجراءات حظر تنقل الدواجن بين المناطق إلا بتصريح من الوزارة ، قامت فرق المراقبة البيطرية الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية بمحافظة الطائف بإتلاف ارساليتي طيور (1008) دجاجات مع كامل الأقفاص المستخدمة لنقلها، وتم ضبط تلك الإرساليتين خارجة من منطقة الرياض إلى منطقة مكة المكرمة بدون تصريح من الوزارة، وسيتم معاقبة منتهكي الحظر بغرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال والسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات ووقف الترخيص أو إلغائه بالنسبة للمشاريع الإنتاجية حسب ما ورد في المواد (51 ، 52) من اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ 10/3/1424هـ .

وبينت الوزارة أن الرقم المجاني لطوارئ الثروة الحيوانية (8002470000)يعمل على مدار الساعة للإجابة عن الاستفسارات، وتقديم النصائح الارشادية لمربي الطيور بطرق وقايتها من المرض، بالإضافة إلى تلقي بلاغات الاشتباه بالمرض من الأفراد او المشاريع الإنتاجية ، حيث بلغ عدد البلاغات الواردة إليها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 16 بلاغاً تمت مباشرتها جميعاً ، في حين بلغ عدد الاستفسارات عن المرض 38 استفساراً ،وبذلك يصبح إجمالي البلاغات والاستفسارات 1085 بلاغاً واستفساراً منذ بداية اكتشاف المرض.

وفي جانب التوعية والارشاد البيطري مازالت الوزارة تواصل جهودها التوعوية عن مرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في الأسواق والتجمعات في جميع مناطق المملكة .