أتلتيكو مدريد يفوز علي خيتافي بثنائية في الدوري الإسباني

ماجد محمد(صدى):

استطاع فريق أتلتيكو مدريد أن يفوز بثنائية دون رد أمام فريق خيتافي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.

وأحرز أنخل كوريا لاعب أتلتيكو مدريد الهدف الأول في مرمى خيتافي بالدقيقة 18؛ ورصدت الكاميرات اشتباك دييجو كوستا لاعب أتلتيكو مدريد، مع لاعب خيتافي مع نهاية الشوط الأول، وفض اللاعبون الاشتباك بينهما.

ثم أحرز دييجو كوستا الهدف الثاني لفريقه أتلتيكو مدريد بالدقيقة 68، ثم تعرض للطرد مباشرا.

يذكر أن المباراة تعد أول مشاركة للنجم كوستا مع فريق أتلتيكو مدريد بعد انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.