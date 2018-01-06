نائب أمير الرياض: القيادة حكيمة تتلمس احتياجات المواطنين

حمود العنزي(صدى):

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم الذي يؤكد حرص واهتمام القيادة – أيدها الله – بالمواطن وتلمس احتياجاته .

وقال سموه ” لقد منّ الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد بقيادة حكيمة تتلمس احتياجات مواطنيها وتراعي فيهم جوانب الحياة وتحديات المستقبل، تعطي بسخاء وتبني برؤية وتحرص كل الحرص على الحياة الكريمة لشعبها الوفي “.

ونوه بمضامين الأمر الملكي الشاملة إعادة العلاوة السنوية، ومنح بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وكذلك المتقاعدين ومستفيدي الضمان، وصرف مكافأة مالية قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة ، وزيادة مكافآت طلاب وطالبات الجامعات بنسبة 10 % ، إضافةً إلى تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص وأيضاً تحملها هذه الضريبة عما لا يزيد عن 850 الف من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.

وفِي ختام التصريح سأل الأمير محمد بن عبدالرحمن الله العلي القدير أن يحفظ هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ويديم عليها أمنها واستقرارها ورغد عيشها .