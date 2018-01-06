” آل الشيخ ” يوجه رسالة إلى جمهور الأهلي

ماجد محمد(صدى):

وجه رئيس مجلس إدراة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، رسالة إلى جمهور الأهلي، قائلاً: ” الهيئة معكم ليكون النادي لكم أنتم وليس لمن يحاولون أن يجعلونه أملاك شخصية يتصرفون فيها بطريقتهم “.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” قدَمت للهيئة الكثير للنادي وستقدم أكثر والهيئة معكم ليكون النادي لكم أنتم وليس لمن يحاولون أن يجعلونه أملاك شخصية يتصرفون فيها بطريقتهم ويحاولون إبعادكم عن دعمه في مبادرة ادعم_ناديك ليثبتوا أن النادي لا يسير الا بهم وبوجودهم هذا ناديكم وأنتم أصحاب القرار ”