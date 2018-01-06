” آل الشيخ ” يوجه رسالة إلى جمهور الأهلي
وجه رئيس مجلس إدراة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، رسالة إلى جمهور الأهلي، قائلاً: ” الهيئة معكم ليكون النادي لكم أنتم وليس لمن يحاولون أن يجعلونه أملاك شخصية يتصرفون فيها بطريقتهم “.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” قدَمت للهيئة الكثير للنادي وستقدم أكثر والهيئة معكم ليكون النادي لكم أنتم وليس لمن يحاولون أن يجعلونه أملاك شخصية يتصرفون فيها بطريقتهم ويحاولون إبعادكم عن دعمه في مبادرة ادعم_ناديك ليثبتوا أن النادي لا يسير الا بهم وبوجودهم هذا ناديكم وأنتم أصحاب القرار ”
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7901 ] نشر منذ 51 دقيقة
والله ما عرفنا لك يا ال الشيخ
نثرت الفلوس يمين ويسار في حفلات للمنتخب بـ 200 مليون ريال
وطلعت علينا تناشد الجماهير تتبرع للفرق ……. على اي اساس يعني