في انتهاك جديد.. ” الحوثي ” تستهدف مدرسة بنات بصاروخ باليستي غرب اليمن
أعلنت مصادر يمنية، اليوم السبت، استهداف صاروخ باليستي تابع لمليشيا الحوثي الإرهابية لمدرسة بنات في مدينة الخوخة غرب اليمن.
وأكدت المصادر أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته المليشيا، خلّف أضرارًا جسيمة بالمدرسة ودمر منزلًا مجاورًا لها.
وبذلك تستمر المليشيا في انتهاكاتها ضد المدنيين من الشعب اليمني وتمارس أفعالها الإرهابية تحقيقًا لمساعي إيران.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7901 ] نشر منذ 35 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
لعنة الله على الحوثيين الروافض المجوس الارهابيين