في انتهاك جديد.. ” الحوثي ” تستهدف مدرسة بنات بصاروخ باليستي غرب اليمن

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر يمنية، اليوم السبت، استهداف صاروخ باليستي تابع لمليشيا الحوثي الإرهابية لمدرسة بنات في مدينة الخوخة غرب اليمن.

وأكدت المصادر أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته المليشيا، خلّف أضرارًا جسيمة بالمدرسة ودمر منزلًا مجاورًا لها.

وبذلك تستمر المليشيا في انتهاكاتها ضد المدنيين من الشعب اليمني وتمارس أفعالها الإرهابية تحقيقًا لمساعي إيران.