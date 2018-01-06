أمير المدينة: الأمر الملكي تضمن قرارات تعكس في تناغم تلاحم القيادة بالمواطن

نايف السالم(صدى):

رفع صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة باسمه واسم أهالي المنطقة أسمي معاني الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم الذي يعكس تلاحم القيادة بالمواطن.

وقال سموه : إن ما تضمنه الأمر من قرارات , يعكس في تناغم تلاحم القيادة بالمواطن واستشعارها لكل ما يمس احتياجات وتطلعات المواطنين من جميع شرائح المجتمع والتخفيف عنهم، لما قد يترتب على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد.

وبين سموه أن هذه القرارات جاءت لتدعم المواطن في مواجهة غلاء المعيشة وتحقق له سبل الحياة الكريمة، وتجسد اهتمام القيادة الرشيدة بكل ما يوفر الراحة لجنودنا البواسل خاصة المرابطين منهم بالمواقع الأمامية وتوفير كل ما يحتاجون إليه ، تقديراً للجهود المخلصة والصادقة والأعمال البطولية التي يقومون بها من أجل حماية الوطن وسلامة المواطن.

وسأل سموه الله تعالي أن تبقى بلادنا عزيزة كريمة شامخة في ظل قيادته الحكيمة، وأن يمد في عمرهم ويحفظهم ذخرا للوطن وللإسلام والمسلمين.