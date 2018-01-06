وزير الحرس الوطني: الأمر الملكي دليل على العلاقة الصادقة والوفية بين القيادة والشعب

نايف السالم(صدى):

رفع صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على صدور الأمر الملكي الكريم، ووصفه بأنه أمر الخير والعطاء لأبناء هذا الوطن العظيم والذي سيكون له بالغ الأثر كونه جاء مراعاة من قيادتنا الرشيدة ـ أدامها الله ـ لما سيترتب عليه من خلال عمل بعض الإجراءات التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد.

وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة “إن المواطن السعودي هو حجر الأساس في التنمية ، وما حرص القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ إلاّ دليل واضح على العلاقة الصادقة والوفية والمتميزة بين القيادة والشعب ، وأن ماتقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ أيدهما الله ـ من دعم كبير ومتواصل لقواتنا العسكرية عموماً وللمرابطين في حدود الوطن الغالي بشكل خاص لأمر غير مستغرب نحو أبنائها المدافعين عن حياض الدين والوطن ، وتأتي أوامر الخير بصرف مكافآت للمشاركين منهم في الصفوف الأمامية لتؤكد هذا الحرص والاهتمام ، وعرفانًا بالبطولات والتضحيات التي يسطرها جنودنا البواسل بشجاعتهم صونًا لأمن هذا الوطن وأمان شعبه .

ورفع سموه باسمه واسم جميع منسوبي وزارة الحرس الوطني من مدنيين وعسكريين خالص الشكر والعرفان والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين ـ حفظهما الله ـ على هذا الأمر الملكي الذي حمل بين طياته الخير والنماء لبلادنا الغالية ، داعياً الله عز وجل أن يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة والشعب السعودي الوفي المخلص وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار .