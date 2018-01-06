التميمي: الأمر الملكي جاء لتخفيف عبء الاصلاحات الاقتصادية عن المواطنين

نايف السالم(صدى):

ثمن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ أيده الله ـ بشأن ما سيترتب على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد

من زيادة في أعباء المعيشة على بعض شرائح المواطنين، ورغبة منه – أيده الله – في التخفيف على أبناء وبنات الوطن.

وقال التميمي : إن ما تضمنه الأمر الملكي الكريم يأتي في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بتلمس احتياجات المواطنين، والاهتمام بشؤونهم، وجاء لتخفيف العبء عنهم جراء الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المنظومة الاقتصادية في المملكة،ويعكس صورة التلاحم بين القيادة والشعب في مواجهة كافة الظروف.

وأشاد بما حمله الأمر الملكي من صرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية ( 1439 / 1440هـ )، وصرف بدل غلاء معيشة لجميع موظفي الدولة، والمتقاعدين، ومستفيدي الضمان الاجتماعي ، ومكافأة مالية للجنود البواسل المشاركينفي الصفوف الأمامية على الحد الجنوبي للمملكة، وتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة ، والتعليم الأهلي الخاص، مؤكدًا أنها تحقق عزم القيادة الرشيدة على مواصلة مسيرة العطاء، وتوفير سبل العيش الكريم لأبناء وبنات الوطن

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وفي ختام تصريحه سأل التميمي المولى عز وجل أن يحفظ ولاة أمرنا ويوفقهم ويسددهم، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والنماء والاستقرار.