عاد إلى المملكة بعد 150 عام.. تعرف على رحلة ” السيف الأجرب “

نايف السالم(صدى):

نشر حساب ذاكرة الماضي الجميل، عبر منصة ” تويتر ” عدد من الصور لـ ” السيف الأجرب ” ، وأخرى للملك عبد الله بن عبد العزيز وهو يحمله.

وقال الحساب إن السيف الأجرب هو سيف الإمام تركي بن عبد الله آل سعود، وانتقل إلى ابنه الإمام فيصل، ثم إلى ابنه، حتى قام بأهدائه إلى شيوخ البحرين.

وأضاف الحساب أن السيف استقر في البحرين قرابة الـ 150 عام، حتى تم تقديمه كهدية إلى الملك عبد الله ، من ملك البحرين الشيخ حمد، في عام 2010.

وجاء نشر الحساب لقصة السيف الأجرب بالتزامن مع القبض على 11 أميرًا بعد اعتراضهم على قرارين اتخذتهما سلطات المملكة خلال الفترة الأخيرة، وأشار البعض إلى أن الكتيبة التي ألقت القبض على الأمراء تدعى كتيبة ” السيف الأجرب ” ، وهي متخصصة في تنفيذ الأوامر الحساسة.