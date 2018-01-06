بالصور.. ” هوندا CR-V 2018 ” تحصل على تاج المبيعات بالولايات المتحدة

عادل الحربي(صدى):

حصلت هوندا CR-V على تاج المبيعات في فئتها بالولايات المتحدة الأمريكية لعشرين عاما على التوالي، وباعت ما يزيد عن 4 مليون نسخة منذ انطلاقتها الأولى عام 1997 في هذا السوق فقط، وهو ما يجعلها قادرة على المنافسة داخل وخارج هذا السوق.

التصميم الخارجي

يأتي التصميم للجيل الجديد من هوندا CR-V ليقدم شخصية أكثر هجومية ووضوحا من الجيل السابق، لتعكس التطور الكبير الذي وصلت له هوندا في السنوات الأخيرة.

ففي المقدمة تأتي المصابيح ذات التصميم العصري العاملة بالـ LED ومن بينها الخط الفضي اللامع الذي يحمل شعار هوندا، مع شبكة التهوية الكبيرة في الأعلى والاسفل، والمصد كبير الحجم ذو الخطوط الهجومية والاضواء النهارية.

على الجانبين تأتي اقواس العجلات المنتفخة والتي تحتوي العجلات المعدنية رياضية التصميم، إضافة إلى الأبواب ذات الخطوط البارزة والمساحات الزجاجية الكبيرة، وكذلك الإطار الفضي الذي يحيط بها ليعطي المزيد من المظهر الفخم.

الواجهة الخلفية تقدم مصابيح كبيرة الحجم تمتد من جانبي السيارة حتى منتصف الواجهة الخلفية، وتمتد للأعلى حتى السقف، بمزيج بين اللونين الأحمر والأبيض إضافة إلى شعار الهوندا الكبير في المنتصف، وباب التحميل الكبير الذي يتيح تحميل سهل للأمتعة داخل السيارة.

المقصورة الداخلية

تعتمد هوندا CR-V على تصميم عصري انيق للمقصورة يوفر تجربة قيادة وركوب متميزة ويجعلها أكثر جاذبية من المنافسين.

فعجلة القيادة ثلاثية الاذرع تحمل شعار هوندا في المنتصف بطلاء فضي لامع، إضافة إلى لوحة العدادات الرقمية التي تميز هذه التجربة والكونسول الوسطي الذي يقدم النظام المعلوماتي مع عصا ناقل الحركة المرتفعة والتي تتيح المزيد من المساحات في المنتصف بين السائق والراكب.

في الخلف كذلك توفر هوندا CR-V مساحات ركوب كبيرة مع مساحات تخزين جيدة ومستوى متميز من الراحة، إضافة إلى المقاعد ذات التصميم الذي يدعم أجساد الركاب خلال الرحلات الطويلة والمساحات الزجاجية الكبيرة.

المحرك والأداء

تعمل هوندا أكورد بخيار واحد للقوة مع خيارين للدفع لتوفر المزيد من التنوع للباحثين عن سيارة متعددة المهام.

فالمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر بقوة 184 حصان وعزم 244 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة CVT مع خيارين للدفع الأمامي أو الرباعي، وزمن تسارع من الثبات لسرعة 100 كم/س خلال 8.5 – 9 ثواني، وسرعة قصوى 200 كم/س.