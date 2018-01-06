” آل الشيخ ” يوضح حقيقة تكلفة حفل المنتخب الأول واستاد الأهلي بالقاهرة

ماجد محمد(صدى):

ردَ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، على الشائعات التي انتشرت مؤخرأ عن تكلفة حفل هيئة الرياضة للمنتخب الأول، مؤكدأ أنها لم تتجاوز الأربعة ملايين ريال، وليست 100 مليون أو 200 مليون ريال، كما زعم البعض.

وأوضح أن المملكة لم تدفع ريالاً واحداً في مشروع إقامة استاد بالقاهرة للنادي الأهلي المصري، مشيراً إلى أن مجموعة مستثمرين من السعودية والإمارات ومصر قدموا هذا المشروع وهم القائمين عليه، وهو فقط يسهل المهمة كرئيس للاتحاد العربي.

كما أشار ” آل الشيخ ” ، إلى أن الاتحاد العربي ليس مجرد تنظيم بطولات تتم في عام وتتوقف لأعوام، وإنما دوره صناعة استثمار حقيقي لمشاريع رياضية قادرة على تنمية الرياضة في الوطن العربي.

وأضاف رئيس هئية الرياضة، أن كل الأندية السعودية تم دعمها وهذا الدعم ليس بالضرورة الإعلان عنه، قائلاً: ” لكنني شخصيا أعرف ماذا يجب علينا في هيئة الرياضة تجاهها “.