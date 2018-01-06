التظاهرات الإيرانية تنتقل إلى الجاليات حول العالم

طهران(صدى):

تنظم العديد من الجاليات الإيرانية بمختلف دول العالم، تظاهرات ومسيرات وتجمعات كبيرة؛ للتنديد بقمع السلطات الإيرانية للمظاهرات التي تشهدها البلاد.

وتشارك إحدى عشر، جالية إيرانية في التظاهرات والمسيرات، في كل من واشنطن ولندن وباريس وبرلين وفيينا وروما وميلانو وأوسلو وستوكهولم وبرن وتورنتو.

وتأتي هذه التظاهرات والمسيرات تحت عنوان ” تظاهرات عالمية لأنصار المقاومة الإيرانية – أبناء الجاليات الإيرانية – السبت 6 يناير 2018″.

وكانت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، قد طالبت الهيئات الدولية بإدانة النظام الإيراني في الإخلال بالإنترنت في إيران، والتحرك لإيصال ارتباط الشعب الإيراني المكبّل.

وتتواصل موجة الاحتجاجات والتظاهرات في إيران، مطالبة بسقوط نظام ” الملالي ” والمرشد خامنئي، فيما قابلتها الشرطة الإيرانية بالقمع والاعتقال لآلاف المتظاهرين.