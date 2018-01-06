بالصور.. الثلوج والأمطار تحيط بالكرة الأرضية.. و ” البرك ” تسيطر على الدول

عواصم عالمية(صدى):

شهدت جميع دول العالم خلال الأيام الماضية موجة برد قاسية أحاطت بالكرة الأرضية بأكملها، يصاحبها ثلوج وسيول وأمطار غزيرة جاءت بالخير على بعض البلاد والغرق على البلاد الأخرى.

فبعض الدول اعتادت على مثل هذه الموجة الشتوية القارصة المصاحبة بالثلوج مما كان استقبال هذه الموجة باللهو والفرح، لتغرق دول أخرى في مياة الأمطار الكثيفة والسيول التي شكلت أزمة كبيرة لسكانها.

وترصد ” صدى ” أبرز الصور التي أخلفتها الثلوج والأمطار:



أطفال غزة يعبرون وسط تجمعات مياه الأمطار.



فلسطينية تسير وسط تجمعات مياه الأمطار.



فلسطينيون يلجأون للتدفئة على الحطب بسبب برودة الطقس.



شوارع خان يونس الفلسطينية تغرق في مياه الأمطار.



الأمطار تحجز الفلسطينيين في البيوت.



بحر نيويورك يتغطى بالثلوج.



الصقيع يضرب مدينة نيويورك.



أمريكا تحتمي من البرد بالملابس الثقيلة والدخان.



المدن الأمريكية تُغطى بالثلوج.



تساقط الثلج على المدن الروسية.



روسيا تقابل الثلوج بالمرح واللهو.



اطفال هنود يحتمون من موجة الصقيع بالنار.