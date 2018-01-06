مازال البحث جاري عن مهاجم بديل لـ ” بنزيمه ” لتعزيز هجوم الريال

نواف السالم(صدى):

يسعى ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، إلى التعاقد مع مهاجم بديل لكريم بنزيمه، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

واجتمع ” زيدان ” مع كل من فلورنتينو بيريز وخوسيه أنخيل سانشيز، خلالعطلة أعياد الميلاد؛ للبحث عن مهاجم، للعب أيضاً في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويبحث الريال عن سمتين في المهاجم الذي يرغب به، أولهما أن يكون قادر على اللعب في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى أن يكون مساهم مع الفريق كما فعل المكسيكي تشيتشاريتو.