مراهق يذبح شقيقته بسكين المطبخ
أقدم مراهق مصري عمره 17 عامًا على قتل شقيقته البالغة من العمر 23 عامًا ، للتخلص من كلام الناس وغسل عاره، حيث شككوه في سلوكها.
وبدأت الواقعة بمشادة كلامية بين المراهق وشقيقته، داخل منزل والدهما بإحدى قرى محافظة المنيا المصرية ، وانتهت بذبحها بـ ” سكين المطبخ ” ، بعد أن طعنها عدة طعنات، وخرج إلى الشارع يُردد: ” غسلت عاري يا بلد “.
على الفور انتقلت الشرطة المصرية إلى القرية، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى المستشفى العام، وبها جروح قطعية وطعنية في الرقبة والوجه، والصدر، والبطن، وأكد والد الجاني والمجني عليها صاحبة الـ61 سنة، مُزارع، إن نجله قتل شقيقته بـ ” سكين المطبخ ” ، خلال مشادة كلامية وقعت بينهما داخل المنزل.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24998 ] نشر منذ 2 ساعتين
غبي
من يسمع كلام الناس🤔
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41108 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7901 ] نشر منذ 37 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
احيانا كلام الناس تجني ….. وكم من مظلوم قتل بسبب كلام الناس