مراهق يذبح شقيقته بسكين المطبخ

القاهرة(صدى):

أقدم مراهق مصري عمره 17 عامًا على قتل شقيقته البالغة من العمر 23 عامًا ، للتخلص من كلام الناس وغسل عاره، حيث شككوه في سلوكها.

وبدأت الواقعة بمشادة كلامية بين المراهق وشقيقته، داخل منزل والدهما بإحدى قرى محافظة المنيا المصرية ، وانتهت بذبحها بـ ” سكين المطبخ ” ، بعد أن طعنها عدة طعنات، وخرج إلى الشارع يُردد: ” غسلت عاري يا بلد “.

على الفور انتقلت الشرطة المصرية إلى القرية، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى المستشفى العام، وبها جروح قطعية وطعنية في الرقبة والوجه، والصدر، والبطن، وأكد والد الجاني والمجني عليها صاحبة الـ61 سنة، مُزارع، إن نجله قتل شقيقته بـ ” سكين المطبخ ” ، خلال مشادة كلامية وقعت بينهما داخل المنزل.