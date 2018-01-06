إعدام 5 آلاف طير بالقصيم تفاديا للإنفلونزا

سالم المطيري(صدى):

أعلنت أمانة منطقة القصيم، عن إعدام خمسة آلاف طير صباح اليوم السبت، بمدينة بريدة ومركز بصر؛ تفادياً لانتشار إنفلونزا الطيور.

وقالت الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” بمتابعة أمين منطقة القصيم م.محمد المجلي تواصل فرق الأمانة الميدانية بالمشاركة مع الإدارة العامة لشؤون الزراعة في أعمال التقصي الوبائي والتخلص الصحي والتطهير بالمزارع تفادياً لإنتشار انفلونزا الطيور تم إعدام (٥) آلاف طير صباح اليوم السبت (١٩ ربيع الآخر) بمدينة بريدة ومركز البصر “.